Маркетинговые исследования - курсовая

"Нормативно-подушевое финансирование как источник формирования доходной части образовательного учреждения" теория и практика стандартное оформление работы, писать в общем об образовательных учреждениях, в качестве примера можно взять: Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы сред. Общеобразовательная школа г. ...