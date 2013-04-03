Реферат ИТ

Нужен реферат на тему "Форматы файлов электронных книг, анализ и сравнение."
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Нужен реферат на тему "Идентификация и регистрация компонентов в модели приложения для их повторного использования", с последующими доработками замечаний если таковые будут.
• Реферат может быть написан на русском или английском языке и должен быть представлен как doc файл
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Идентификация и регистрация компонентов в модели приложения для их повторного использования при проектировании информационных систем
• Задача этапа идентификации и регистрации релевантных компонентов в процессе проектирования и подходы к ее решению
• Поиск спецификаций компонентов онтологически релевантных фрагментам модели приложения (в предположении, что в качестве унифицированной онтологической модели используется каноническая объектная модель)
• Подходы к разрешению конфликтов между спецификациями модели приложения и компонентов
• Подходы к решению задачи выявления фрагментов спецификаций компонентов, которые служили бы уточнением релевантных фрагментов модели приложения. Верификация отношения уточнения на основе формальных методов (Нотации Абстрактных Машин)
• Построение композиции уточняющих фрагментов для получения спецификации, уточняющей спецификацию модели приложения. Использование алгебры типов. Верификация отношения уточнения на основе формальных методов (Нотации Абстрактных Машин)
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Информацию для написания реферата по этой теме можно найти в следующих разделах краткого описания (summary) курса и в соответствующих им литературных источниках (минимальный список имен гиперссылок на литературу приведен ниже)
1. Canonical model (литература: Canonical object model, SYNTHESIS)
2. Formal models and methods (литература: AMN (section 2), B Method, B-related references)
3. Component based compositional design (литература: Automation of Verification paper, Component-based design paper, Concretization construction paper, Resouce registration, Compositional approach in Russian, Compositional development)
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