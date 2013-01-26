Расчеты для курсового по электротехнике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Необходимо выполнить расчеты для курсового проекта по теоретической

электротехнике. Тема: «линейные цепи постоянного тока».

Требуется выполнить:

1) составить уравнения по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях (решать их не следует);

2) рассчитать токи методом контурных токов;

3) определить токи методом узловых потенциалов;

4) рассчитать токи методом наложения;

5) выполнить расчет тока в ветви, указанной в таблице вариантов, методом эквивалентного генератора (МЭГ);

6) проверить баланс мощностей;

7) построить потенциальную диаграмму для любого контура, включающего в себя ветвь с источником ЭДС.

Пример оформления предоставлю.

11 лет назад
trene129
Иванова 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
demontv82
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
14 дней
Проект не выполнил. О том, что не сможет выполнить не уведомил вовремя.