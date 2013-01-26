Курсовая по туризму

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Дисциплина :"Техника и тактика туризма"

Тема"Организация пешего похода для подростков 14-16 лет.объем 30 листов

11 лет назад
Zachli
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад