Курсовая по менеджменту

Необходимо выполнить расчеты для курсового проекта по теоретической электротехнике. Тема: «линейные цепи постоянного тока». Требуется выполнить: 1) составить уравнения по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях (решать их не следует); 2) рассчитать токи методом контурных токов; 3) определить ...
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