Речь для защиты дипломной работы

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок155 просмотров
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Есть почти доделанная дипломная работа по специальности "Менеджмент организации". Нужна речь длительностью не более пяти минут, легкую в чтении и выучивание ))

Без предоплаты. Срок 1 день. Пишите цену.

11 лет назад
Abraham999
Антон 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад