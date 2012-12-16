Abraham999

Добрый день. Есть сайт jobgood.ru нужно переделать его на более современный сайт желательно на джумле + копию в html. Цветовая гамма и почти весь контент оставляем. Вот сайт аналог дизайна который мне нужен ...
- $300Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Вы делаете сайт на своей площадке - плачу 50%, переносите на мой хост - плачу еще 50%. Никакой предоплаты. Концепция сайта аналогична http://www.d-tel.ru/consult/ gmas.ru 1 кластер Название «Протехсвязьстрой» ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть почти доделанная дипломная работа по специальности "Менеджмент организации". Нужна речь длительностью не более пяти минут, легкую в чтении и выучивание )) Без предоплаты. Срок 1 день. Пишите цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый день. Нужно написать и оформить к сдаче дипломную работу факультета "Менеджмент организации". Тема дипломной работы "Управление персоналом организации с использованием новых информационных технологий (на примере ООО ХХХ)". Методичка, Титульный лист и Задание вложил. Пожалуйста ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Есть статичные страницы сайта на DLE. Нужно сделать аналог (по новой сверстать 1 в 1) в HTML. Сами страницы в архиве, пожалуйста ознакамливайтесь. Без предоплаты. Делаете на своём хосте - оплачиваю 50%, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно удалить 2 маленьких баннера на главной странице сайта. Подсказать как они там оказались и дать совет как в будущем это предотвратить. Дело простое. Адрес сайта в личку. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад