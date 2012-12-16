Abraham999

Антон Abraham999

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта по "компьютерной помощи"

    $300

    Добрый день. Есть сайт jobgood.ru нужно переделать его на более современный сайт желательно на джумле + копию в html. Цветовая гамма и почти весь контент оставляем. Вот сайт аналог дизайна который мне нужен ...

    HTMLJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт под ключ

    $250

    Вы делаете сайт на своей площадке - плачу 50%, переносите на мой хост - плачу еще 50%. Никакой предоплаты. Концепция сайта аналогична http://www.d-tel.ru/consult/ gmas.ru 1 кластер Название «Протехсвязьстрой» ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Речь для защиты дипломной работы

    $50

    Есть почти доделанная дипломная работа по специальности "Менеджмент организации". Нужна речь длительностью не более пяти минут, легкую в чтении и выучивание )) Без предоплаты. Срок 1 день. Пишите цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа "Менеджмент организации"

    $250

    Добрый день. Нужно написать и оформить к сдаче дипломную работу факультета "Менеджмент организации". Тема дипломной работы "Управление персоналом организации с использованием новых информационных технологий (на примере ООО ХХХ)". Методичка, Титульный лист и Задание вложил. Пожалуйста ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать сайт на HTML

    $100

    Есть статичные страницы сайта на DLE. Нужно сделать аналог (по новой сверстать 1 в 1) в HTML. Сами страницы в архиве, пожалуйста ознакамливайтесь. Без предоплаты. Делаете на своём хосте - оплачиваю 50%, ...

    DLEHTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Удалить порнобаннер с сайта

    $50

    Нужно удалить 2 маленьких баннера на главной странице сайта. Подсказать как они там оказались и дать совет как в будущем это предотвратить. Дело простое. Адрес сайта в личку. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$200
0 баллов
12 лет назад
Дипломная работа "Менеджмент организации"
Заказчик оплатил 50% работы. После выполнения речи, доработок и пр. просто пропал и не выходит на связь.
Работу сделали, все хорошо. Отзыв отредактирую по получению речи и доработак.
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-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт на HTML
DLEHTML
Антону: спасибо за предоставленную работу, буду рад дальнейшему сотрудничеству ... Фрилансерам: четко поставленная задача, быстрые отклики на мои вопросы и комментарии, никаких дополнений и изощрений во время выполнения работы, своевременная оплата работы в полном объеме.
Все сделал правильно и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
lazorenkoigor
Игорь 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Удалить порнобаннер с сайта
Сотрудничеством с этим человеком доволен! Чётко поставил задачу и с оплатой проблем не возникло!
Приятный в общении. Выполнен работу очень быстро. Дал совет на будущее. Спасибо.
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