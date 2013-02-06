Курсовая - Логистика

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Вид работы: Курсовая

Предмет: Логистика

Тема работы: Лoгиcтические пpoцессы пpoизводственной кoмпании: клacсификация, КPI, мeтоды опиcaния.

Количество страниц: 25-30

Срoк сдачи: 06-02-2013

Дополнительные требования: Сначала нужен план, и возможность высылать работу по частям.

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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