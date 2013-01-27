Диплом Открытие ресторана выездного обслуживания

$250
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Описание технологиии процесса открытия ресторана выездного обслуживвания Шеф-куйтеринг на базе кафе Free Flow (на примере города Самара). В городе Тольятти уже существует ресторан выездного обслуживания , который функционирует на базе столовой, кондитерского цеха и стационарного ресторана. В связи с увеличением числа клиентов и расширением географического присутствия, появилась необходимость открытия данной организации в других городах( целесообразнее открыть, чем нести постоянные затраты на транспортировку, проживание и пр.) Необходимо прописать процессы функционирования данной организации, обозначить как выбрать площадки для проведения мероприятия, как выбрать место для функционирования организации и пр.

11 лет назад
Tanya2905
Таня 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад