Диплом Открытие ресторана выездного обслуживания

Описание технологиии процесса открытия ресторана выездного обслуживвания Шеф-куйтеринг на базе кафе Free Flow (на примере города Самара). В городе Тольятти уже существует ресторан выездного обслуживания , который функционирует на базе столовой, кондитерского цеха и стационарного ресторана. В связи с увеличением числа клиентов и расширением географического присутствия, появилась необходимость открытия данной организации в других городах( целесообразнее открыть, чем нести постоянные затраты на транспортировку, проживание и пр.) Необходимо прописать процессы функционирования данной организации, обозначить как выбрать площадки для проведения мероприятия, как выбрать место для функционирования организации и пр.