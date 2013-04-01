Диплом по праву

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Диплом по праву "Имплементация норм европейского уголовного права в правовую систему России", оригинальность 75%, свежая литература

11 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
yacha
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
17 дней
Отличная работа, все правки и исправления внесены в кратчайшие сроки. Рекомендую!
Пунктуальный заказчик, оплата в срок, задание четкое, приятно работать, рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.