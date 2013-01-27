Курсовой проект - выбор электродвигателей

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет - электродвигатели

Вид работы - курсовой проект

Тема: Выбор электродвигателей

Задание и МУ во вложении.

Есть вторая аналогичная работа

Срок до 3 февраля

11 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад