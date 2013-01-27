Курсовой проект - выбор электродвигателей

предмет: педагогика и методика преподавания магистерская диссертация (диплом магистра) тема:Дистанционное сопровождение учебной дисциплины "Технология обработки пищевой продукции" для бакалавров по направлению "Технологическое образование" объем 100-150 страниц заказчик назвал около 130 стр) антиплагиат не менее 75% уникальности это по общим ...
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Предмет - электродвигатели
Вид работы - курсовой проект
Тема: Выбор электродвигателей
Задание и МУ во вложении.
Есть вторая аналогичная работа
Срок до 3 февраля
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