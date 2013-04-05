Диплом: Банковское дело, финансы и кредит

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Тема дипломной работы :Организации работы банка по обслуживанию вексельного обращения (на конкретном примере)"

на примере: ОАО КБ «АПК»

отчетность здесь:http://apkbank.ru/ru/msk/for_shareholders/financial_accounts/

специальность "финансы и кредит"

специализация "банковское дело"

методичка по написанию прикреплена.

Сроки 30-35 дней с момента начало работы.

11 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$220
35 дней
Очередное удачное сотрудничество с Ольгой!
Сотрудничеством довольна, жду новых проектов:) Рекомендую Дмитрия как надежного заказчика!!!