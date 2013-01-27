Основания и фундаменты

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка130 просмотров
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КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ»

Тема «Расчет и конструирование фундамента под промежуточную опору моста»

11 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад