Математический метод обнаружения руткит

Добрый день!

Необходимо написать статью с новым математическим алгоритмом и методом обнаружения руткит (rootkit) под Windows.

Метод должен быть хорошим, уникальным и МАТЕМАТИЧЕСКИМ.

Требования:

1. Алгоритм и метод должны быть новыми (ранее не описанные)

2. Статья должна быть уникальной (Нигде не изданной на территории РФ и СНГ).

3. Статья должна быть научной.

4. Размер 7–12 страниц

5. Сроки неделя, от начала сделки.

Если напишете программную реализацию — сделаю отдельной сделкой с отдельной оплатой.