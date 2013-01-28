Математический метод обнаружения руткит

$2000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки251 просмотр
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Добрый день!

Необходимо написать статью с новым математическим алгоритмом и методом обнаружения руткит (rootkit) под Windows.

Метод должен быть хорошим, уникальным и МАТЕМАТИЧЕСКИМ.

Требования:

1. Алгоритм и метод должны быть новыми (ранее не описанные)

2. Статья должна быть уникальной (Нигде не изданной на территории РФ и СНГ).

3. Статья должна быть научной.

4. Размер 7–12 страниц

5. Сроки неделя, от начала сделки.

Если напишете программную реализацию — сделаю отдельной сделкой с отдельной оплатой.

11 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад