Курсовая по праву

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема, план и литература прикреплена в документе.

Объем работы не менее 20-25 страниц.

Антиплагиат от 65%

Срок исполнения до 4 дней

Жду предложений по цене

11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
3 дня
Спасибо за отличную работу!
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!