Теоретическая курсовая

Трудовое и социальное законодательство в Англии: новое и новейшее время

План:

введение

1.Общая характеристика и основные этапы развития английского законодательства

2.Правовое регулирование трудовых и социальны отношений в Англии в новое и новейшее время

Заключение

Литература

Объем - 40-45с.

Работа нужна на украинском языке, но варианты на русском также рассмотрю.