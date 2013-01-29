Теоретическая курсовая

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Трудовое и социальное законодательство в Англии: новое и новейшее время

План:

введение

1.Общая характеристика и основные этапы развития английского законодательства

2.Правовое регулирование трудовых и социальны отношений в Англии в новое и новейшее время

Заключение

Литература

Объем - 40-45с.

Работа нужна на украинском языке, но варианты на русском также рассмотрю.

11 лет назад
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад