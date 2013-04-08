Диплом по управлению персоналом

Добрый день! Необходимо написать статью с новым математическим алгоритмом и методом обнаружения руткит (rootkit) под Windows. Метод должен быть хорошим, уникальным и МАТЕМАТИЧЕСКИМ. Требования: 1. Алгоритм и метод должны быть новыми (ранее не описанные) 2. Статья должна быть уникальной (Нигде ...
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тема "Проблема профессионального самоопределения"
Организация, на базе которой предполагалось проводить практику: ООО "ЯППИ", сайт - http://yappipri.ru
В компании имеются должности: менеджеры по рекламе, дизайнеры, ген.директор., менеджеры по продажам (прием заказов), бухгалтера.
Объект - профессиональное самоопределение
Предмет - (личностные особенности человека, влияющие на проф.самоопределение, возможно будет определено по итогам проведенных методик.
Методики:
1. Анкета (ФИО, возраст, должность, срок работы в данной области, как долго в последней компании, удовлетворенность работой и т.п.)
Первая анкета нужна для определения испытуемых на группы, например: мал.стаж и большой стаж (в определенной области работы).
2. Методика на профессиональное определение
3. Опросник ИЦЛ (во вложении)
4. Опросник на удовлетворение индивидуальн.потребностей
5. Мотивация успеха, боязнь неудач (Реан).
На всякий случай еще прилагаю пару опросников.
Количество испытуемых - 30 чел. Не зависит от должности.
Объем - 80 стр. + приложения
анти - от 75 % и выше
План к 3 февраля
Далее писать по главам.
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