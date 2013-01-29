Срочная курсовая работа по экономике

Добрый день! Необходимо написать статью с новым математическим алгоритмом и методом обнаружения руткит (rootkit) под Windows. Метод должен быть хорошим, уникальным и МАТЕМАТИЧЕСКИМ. Требования: 1. Алгоритм и метод должны быть новыми (ранее не описанные) 2. Статья должна быть уникальной (Нигде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия немного изменились.
Сроки - сдать нужно чем раньше тем лучше, но самый край - в субботу.
Курсовая работа.
Название предмета " Анализ кадровой деятельности"
Название темы: " Анализ затрат на развития персонала".
Объем примерно 40 листов
Курсовая работа должна быть на примере предприятия.
К курсовой , в качестве приложения ,должно быть следующее : Штатное расписание от 50ч. ,организац. структура предприятия, должностные инструкции.
срок сдачи чем раньше - тем лучше. крайний срок в субботу.
оригинальность от 70%
методичка есть. вышлю исполнителю.
очень срочная работа!
сразу пишите пожалуйста цену и сроки. я понимаю, что чем меньше сроки, тем больше цена. Поэтому чем к меньшие сроки уложитесь.. :)
- Похожие заказы
- $2000Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Трудовое и социальное законодательство в Англии: новое и новейшее время План: введение 1.Общая характеристика и основные этапы развития английского законодательства 2.Правовое регулирование трудовых и социальны отношений в Англии в новое и новейшее время Заключение Литература Объем - 40-45с. Работа нужна на украинском языке, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема «Проблема развития татарской эстрады в урало — сибирсом регионе» Есть первая глава, автор отказался писать вторую главу, поэтому очень нужна помощь! Цена любая, есть план.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо написать курсовую работу высокого качества по банковскому делу.Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Курсовая - Экономический анализ гостиницы План есть. 20-22 страницы Теории не нужно.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема, план и литература прикреплена в документе. Объем работы не менее 20-25 страниц. Антиплагиат от 65% Срок исполнения до 4 дней Жду предложений по ценеРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Курсовой. Электроснабжение населенного пункта.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ» Тема «Расчет и конструирование фундамента под промежуточную опору моста»Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Логистика Тема работы: Лoгиcтические пpoцессы пpoизводственной кoмпании: клacсификация, КPI, мeтоды опиcaния. Количество страниц: 25-30 Срoк сдачи: 06-02-2013 Дополнительные требования: Сначала нужен план, и возможность высылать работу по частям.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад