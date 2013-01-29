Срочная курсовая работа по экономике

Условия немного изменились.

Сроки - сдать нужно чем раньше тем лучше, но самый край - в субботу.

Курсовая работа.

Название предмета " Анализ кадровой деятельности"

Название темы: " Анализ затрат на развития персонала".

Объем примерно 40 листов

Курсовая работа должна быть на примере предприятия.

К курсовой , в качестве приложения ,должно быть следующее : Штатное расписание от 50ч. ,организац. структура предприятия, должностные инструкции.

срок сдачи чем раньше - тем лучше. крайний срок в субботу.

оригинальность от 70%

методичка есть. вышлю исполнителю.

очень срочная работа!

сразу пишите пожалуйста цену и сроки. я понимаю, что чем меньше сроки, тем больше цена. Поэтому чем к меньшие сроки уложитесь.. :)