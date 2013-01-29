Добрый день! Необходимо написать статью с новым математическим алгоритмом и методом обнаружения руткит (rootkit) под Windows. Метод должен быть хорошим, уникальным и МАТЕМАТИЧЕСКИМ. Требования: 1. Алгоритм и метод должны быть новыми (ранее не описанные) 2. Статья должна быть уникальной (Нигде ...
Курсовая - банковское дело, эконом. безопасность
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Необходимо написать курсовую работу по эконом. безопасности, на примере отделения ... банка
Объем 35 страниц, 3 главы
Подробности - исполнителю
Срок 5 дней
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