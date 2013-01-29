Курсовая - банковское дело, эконом. безопасность

Трудовое и социальное законодательство в Англии: новое и новейшее время План: введение 1.Общая характеристика и основные этапы развития английского законодательства 2.Правовое регулирование трудовых и социальны отношений в Англии в новое и новейшее время Заключение Литература Объем - 40-45с. Работа нужна на украинском языке, ...