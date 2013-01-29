Курсовая - банковское дело, эконом. безопасность

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать курсовую работу по эконом. безопасности, на примере отделения ... банка

Объем 35 страниц, 3 главы

Подробности - исполнителю

Срок 5 дней

11 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад