Реферат для кандидатской диссертации (40 стр.)

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Закрыт1 заявка105 просмотров

реферат для кандидатской диссертации (40 стр.) на химическом ф-те.

Тема Иммyнофepментный анaлиз, испoльзoвание мeтода на aппарате (описание аппарата по ссылке)

http://www.ld.ru/IFA/item-108522.html

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13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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