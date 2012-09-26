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Диплом, маркетинг
Тема: организация сбыта на предприятии
объём 80 стр, срок 35-40 дней
практическая часть на примере компании производящей оборудование для пищевой промышленности
Заявки фрилансеров
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