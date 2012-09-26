Диплом, маркетинг

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Закрыт7 заявок106 просмотров

Тема: организация сбыта на предприятии

объём 80 стр, срок 35-40 дней

практическая часть на примере компании производящей оборудование для пищевой промышленности

13 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров