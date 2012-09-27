Требуются кандидаты наук для написания диссертаций

Приглашаем к сотрудничеству квалифицированных специалистов для помощи в выполнении диссертаций по различным направлениям:

-экономика

-технические науки

-гуманитарные науки

-естественные науки

Спрашивая с исполнителей высокого качества и уникальности работ, мы обеспечиваем их достойным заработком.

Требования:

Оконченное высшее образование;

опытный пользователь ПК;

свободный доступ в интернет.

Алёна

менеджер по персоналу Work5

www.work5.ru

[email protected]

icq: 616427221