Реферат по статистике

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Завершен3 заявки152 просмотра

Предмет, дисциплина: правовая статистика

Тема работы: Возможности использования средних величин и показателей вариации в деятельности органов внутренних дел

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 12-15 страниц печатного текста

Срок исполнения до 3 дней.

Антиплагиат от 65%

ПРАКТИКУМ:

Определить среднюю величину материального ущерба, причиненного потерпевшим, в результате карманных краж:

сумма ущерба: число УД

до 5000 руб 3

от 5000 до 10000 руб 3

от 10000 до 50000 руб 2

от 50000 до 100000 руб 1

свыше 100000 руб 1

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
3 дня
Прекрасно выполненная работа! Спасибо!
Самые наилучшие впечатления от первого совместного проекта с Еленой! Буду рада дальнейшему сотрудничеству. +10 баллов!

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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
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