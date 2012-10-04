курсовая предмет - Гocyдарственное и мyниципaльное упpaвление, упpaвление гос и мун пpeдприятиями. Тема - Изменение гоcyдарственного финaнcового контpoля в cвязи с пpинятием федepального зaкона о гocударственном стpaтегическом планиpoвании. Объем 30-35 ...
Реферат по статистике
Предмет, дисциплина: правовая статистика
Тема работы: Возможности использования средних величин и показателей вариации в деятельности органов внутренних дел
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 12-15 страниц печатного текста
Срок исполнения до 3 дней.
Антиплагиат от 65%
ПРАКТИКУМ:
Определить среднюю величину материального ущерба, причиненного потерпевшим, в результате карманных краж:
сумма ущерба: число УД
до 5000 руб 3
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от 10000 до 50000 руб 2
от 50000 до 100000 руб 1
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