Реферат Юридическая психология

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Завершен7 заявок131 просмотр

Тема-Психология судебного процесса

Объем-15-20

Срок- 6 дней

Анти-75-80%

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$15
5 дней
Работа сделана качественно и в срок
Спасибо за приятное сотрудничество! Рекомендую

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад