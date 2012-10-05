Предмет: "Теория управления". Тема1: Контроллинг как метод управления. Тема2: Математические модели в управлении. требования к курсовым тут: http://depositfiles.com/files/ez7lk0zfa (в проекте не поместилось) Предлагайте цену.
Курсовая по бух. учёту
курсовую сделаешь по бух учету, точнее переделать надо.
у меня есть курсовая скаченная.. там доработать надо! что доработать в ней отмеченно могу свой электрон вариант скинуть.
Бух учет. тема "Учет поступления и использования основных средств".
Переделать:
"Пункты 3.1 , 3.2, 3.3 переделать в 2.3 , 2.5, 2.4 пункт 3.4- убрать.в третьей главе должны быть 3.1 Сост-ие учетно-аналитической работы определенного предприятия, 3.2 состояние первичного учета на пункте 3.3 почему то многоточие! далее запись "работу переделать соглассно оглавлению, нужны годовые отчеты, обновить библиограф. список и гл.1 переделать.
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