Курсовая по бух. учёту

курсовую сделаешь по бух учету, точнее переделать надо.

у меня есть курсовая скаченная.. там доработать надо! что доработать в ней отмеченно могу свой электрон вариант скинуть.

Бух учет. тема "Учет поступления и использования основных средств".

Переделать:

"Пункты 3.1 , 3.2, 3.3 переделать в 2.3 , 2.5, 2.4 пункт 3.4- убрать.в третьей главе должны быть 3.1 Сост-ие учетно-аналитической работы определенного предприятия, 3.2 состояние первичного учета на пункте 3.3 почему то многоточие! далее запись "работу переделать соглассно оглавлению, нужны годовые отчеты, обновить библиограф. список и гл.1 переделать.