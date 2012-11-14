Реферат по информационному праву

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Завершен9 заявок188 просмотров

Тема: охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях

Объем: 15-20 стр

оригинальность не ниже 85%, введение, заключение. Высокое качество!

Срок: 10.10.2012

Жду предложений по цене!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
$15
3 дня
Работа выполнена отлично! Благодарю за ответственный подход!
Работа оплачена

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
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