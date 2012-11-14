Реферат по информационному праву

Здравствуйте! Реферат работа по физиологии, из четырех пунктов 1. Фазы сердечного цикла и их изменения при физической нагрузке. 2. Моторика и секреция толстого кишечника. Всасывание в толстом кишечнике, влияние мышечной работы на процессы ...