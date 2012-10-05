Строймех

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нужна курсовая работа(не курсовой проект),предмет строй мех,4 курс бнту,факультет транспортные коммуникации.

и второй курсовой это строительные дорожные машины и механизмы

13 лет назад
IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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