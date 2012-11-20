Курсовая работа

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Завершен7 заявок184 просмотра

Курсовая по экономике на тему "Трудовые ресурсы на предприятии торговли и оценка эффективности их использования" по предприятию ООО "Призма". Имеющиеся данные по предприятию высылаю в прикрепленных файлах

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней
Работать с Раисой одно удовольствие! Очень ответственный автор! Рекомендую!
Только положительный опыт сотрудничества. Работать с Ксенией одно удовольствие. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад