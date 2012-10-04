Требуются авторы по всем дисциплинам

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт7 заявок235 просмотров

Учебный центр «Питер-Диплом» осуществляет набор специалистов для написания рефератов, курсовых, дипломов по следующим направлениям:

экономика

психология

педагогика

юриспруденция

информатика и информационные технологии

маркетинг

менеджмент

, а также по любым другим дисциплинам (задачи бывают самые разные)

Обязанности:

Качественное выполнение студенческих работ.

Строгое соблюдение сроков.

Бесплатное устранение недочетов, указанных преподавателем.

Высокий процент авторского текста по системе Антиплагиат.

Требования:

Возраст: От 25–60 лет.

В/О, опыт преподавания и учёная степень приветствуются.

Наличие ПК, Интернета дома.

Опыт написания работ.

Отправляйте резюме на адрес [email protected]

13 лет назад
vadik2007
Вадим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров