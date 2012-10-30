отчет по практике и дипломная работа "Расходы некоммерческой организации, направления из использования, анализ состава и структуры за последние четыре отчетных года (на примере конкретного бюджетного учреждения) срок отчета 11 октября срок ...
Дипломная дошкольная педагогика
диплом на тему гендерное отличия в воспитании детей матерьми- одиночками
75-80 стр без приложений
срок 23 октября
оригинальность не менее 75%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
дипломная работа Тема- Организация и управление процессом распределения товара в торговой сети в ОАО"Глория Джинс" Глава1 Теоретические основы (тема) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Первая практика: Дзержинский Городской суд, судья Кончаков Г.В. Вторая практика: Палата Адвокатов Нижегородской области (ПАНО), адвокатский кабинет Шиповой Ольги Алексеевны, Ниж.обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара 24, 2 палата. срок обоих практик 11 сентябряРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Анализ и максимизация прибыли предприятия ( на примере ООО "УралХимСервис") объем 85-95 стр Содержание Введение 1. Общая характеристика деятельности ООО "УралХимСервис" 1.1. Исторические аспекты развития, организационно-правовая форма предприятия 1.2. ...Завершен13 лет назад
Требуется написать реферат по макроэкономическому планированию на тему "Модели сбережений и доходов населения". Сначала текст, теория (типа лекционный материал), потом практика на основе любого сельскохозяйственного предприятия г.Омска и обской области. Срок – срочно!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема - Роль семьи в формировании и развитии личности. Особенности личности ребенка. Объем работы (стр) 15-20 срок 15 октябряЗавершен13 лет назад
Тема Современные требования к оформлению документов объем не менее 30 стр оригинальность не менее 75% срок 8 октябряЗавершен13 лет назад
Тема: Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств Объем работы (стр): 60-80стр. срок 25 октября план сделать до 10 октябряРефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт13 лет назад
отчет по практике на примере преприятия ЗАО "Усть-Джегутинский гипсовый комбинат им. Р.А. Джанибекова" срок 10 октябряРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Тема работы: Островной павильон для торговли аксессуарами на моб. тлф Тип работы: бизнес-план Объем работы: 20-30 стр Бюджет 2500 Срок выполнения 10 днейРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад