Дипломная дошкольная педагогика

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Завершен6 заявок111 просмотров

диплом на тему гендерное отличия в воспитании детей матерьми- одиночками

75-80 стр без приложений

срок 23 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$170
15 дней
Все как обычно, все отлично, в срок. 10 баллов!
Спасибо за сотрудничество. Анна - замечательный заказчик!

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
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