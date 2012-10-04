Первая практика: Дзержинский Городской суд, судья Кончаков Г.В. Вторая практика: Палата Адвокатов Нижегородской области (ПАНО), адвокатский кабинет Шиповой Ольги Алексеевны, Ниж.обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара 24, 2 палата. срок обоих практик 11 сентября
Реферат по макроэкономическому планированию
Требуется написать реферат по макроэкономическому планированию на тему "Модели сбережений и доходов населения". Сначала текст, теория (типа лекционный материал), потом практика на основе любого сельскохозяйственного предприятия г.Омска и обской области. Срок – срочно!
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