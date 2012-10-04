Реферат по макроэкономическому планированию

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Закрыт2 заявки97 просмотров

Требуется написать реферат по макроэкономическому планированию на тему "Модели сбережений и доходов населения". Сначала текст, теория (типа лекционный материал), потом практика на основе любого сельскохозяйственного предприятия г.Омска и обской области. Срок – срочно!

13 лет назад
bor_zoy
Артём 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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