Реферат по общей психологии.

$13
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Завершен10 заявок153 просмотра

Необходимо выполнить реферат по Общей Психологии. 25 страниц. тема реферата любая из предложенных. Проверяю строго по антиплагиату не ниже 70%. Цена Ваша наименьшая. Срок 3-4дня.

13 лет назад
Mariya5
Мария 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$12
3 дня
Большое спасибо Ирине за реферат по Общей психологии. Работа выполнена очень качественно и раньше срока. Будем еще сотрудничать!
Понравилось сотрудничать с Марией. Только положительные эмоции. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
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Рефераты, Курсовые и Дипломы