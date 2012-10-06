Тема-Особенности управления многоквартирными домами (Любая тема по ЖП) Объем=80-85 стр Срок- 15 дней Нужен готовый диплом,написанный не ранее мая 2012 года АП-75%
Реферат по общей психологии.
Необходимо выполнить реферат по Общей Психологии. 25 страниц. тема реферата любая из предложенных. Проверяю строго по антиплагиату не ниже 70%. Цена Ваша наименьшая. Срок 3-4дня.
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