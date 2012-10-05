Реферат СМИ

специальность Финансы и кредит, работа 25-35 страниц, методичка: http://www.sde.ru/?page_id=1711 далее Студентам - Выпускникам - Финансы и Кредит - Методические указания. наименование предприятия, от которого будет справка о прохождении практики: ООО ...