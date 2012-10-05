Реферат СМИ

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Завершен4 заявки112 просмотров

Предмет, дисциплина: Техника и технология сбора и обработки массовой информации

Тема работы: Основные направления и процедуры контент-анализа PR-информации.

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 15

Срок выполнения: до 4 дней

Антиплагиат от 65%

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$17
2 дня
Спасибо за прекрасно выполненную работу!
Чёткое ТЗ, быстрая оплата. Приятно работать с таким заказчиком.

Заявки фрилансеров

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад