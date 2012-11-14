Необходимо выполнить курсовую работу по предмету "Системы автоматизации и управления". Курсовая выполняется в соответствии с методическим пособием(во вложении). Вариант #29 При достойном предложении возможно дальнейшее сотрудничество.
Дипломная работа (История России)
Тема: "Восстание декабристов в воспоминаниях современников".
Объем: 65-70л.
Срок сдачи: конец октября.
План нужно согласовать. Методички нет, оформление по ГОСТу.
Бюджет: 5000р. Оплата через Web Money.
Требования:
1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале программы "Антиплагиат";
2. Полное раскрытие темы работы;
3. Своевременность сдачи готового проекта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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