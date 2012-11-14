Дипломная работа (История России)

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки114 просмотров

Тема: "Восстание декабристов в воспоминаниях современников".

Объем: 65-70л.

Срок сдачи: конец октября.

План нужно согласовать. Методички нет, оформление по ГОСТу.

Бюджет: 5000р. Оплата через Web Money.

Требования:

1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале программы "Антиплагиат";

2. Полное раскрытие темы работы;

3. Своевременность сдачи готового проекта.

13 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$170
21 день
Очередной совместный проект, выполненный на отлично. Большое спасибо за работу!
Благодарю Дениса за еще один интересный проект и рекомендую как грамотного и надежного Заказчика всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад