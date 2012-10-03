Вычислительный интеллект

Ищу для выполнения работы по теме Вычислительного интеллекта в matlab.

Тема ниже:

Необходимо графически осуществить нечеткий вывод по алгоритму Мамдани. При этом база правил должна содержать не менее четырех MISO-структур (несколько входов и один выход) ориентированных на работу с двумя значениями входных переменных. При этом после осуществления аккумулирования полученных заключений по всем правилам, осуществить этап дискретной дефаззификации для заданных значений полученной функции принадлежности в 10 точках.