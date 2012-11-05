Курсовая документационное обеспечание управления

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Завершен3 заявки84 просмотра

Тема Современные требования к оформлению документов

объем не менее 30 стр

оригинальность не менее 75%

срок 8 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
5 дней
Отличная работа!
Отличный работодатель, все вовремя и хорошо

Заявки фрилансеров

vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад