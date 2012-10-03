Два отчета по практике по юриспруденции

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Первая практика: Дзержинский Городской суд, судья Кончаков Г.В.

Вторая практика: Палата Адвокатов Нижегородской области (ПАНО), адвокатский кабинет Шиповой Ольги Алексеевны, Ниж.обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара 24, 2 палата.

срок обоих практик 11 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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