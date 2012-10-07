Первая практика: Дзержинский Городской суд, судья Кончаков Г.В. Вторая практика: Палата Адвокатов Нижегородской области (ПАНО), адвокатский кабинет Шиповой Ольги Алексеевны, Ниж.обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара 24, 2 палата. срок обоих практик 11 сентября
Дипломная работа по менеджменту
дипломная работа
Тема- Организация и управление процессом распределения товара в торговой сети в ОАО"Глория Джинс"
Глава1
Теоретические основы (тема)
1.1 Понятие организации и управления процессом распределения
1.2 Распределительная логистика в организации и управлении потоками
1.3 Основные направления совершенствования процессами организации и управления процессами распределения
Глава2
Современное состояние организации и управления процессом распределения товара в ОАО "Глория Джинс
2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО "Глория Джинс"
2.2 Организация и управление процессом распределения товара в ОАО "Глория Джинс"
2.3
Глава3
Совершенствование организации и управления процессом распределения товара в ОАО "Глория Джинс"
3.1
3.2
3.3
срок первой и второй главы - 15 октября
весь диплом нужен к 30 октября
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