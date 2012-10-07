Дипломная работа по менеджменту

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дипломная работа

Тема- Организация и управление процессом распределения товара в торговой сети в ОАО"Глория Джинс"

Глава1

Теоретические основы (тема)

1.1 Понятие организации и управления процессом распределения

1.2 Распределительная логистика в организации и управлении потоками

1.3 Основные направления совершенствования процессами организации и управления процессами распределения

Глава2

Современное состояние организации и управления процессом распределения товара в ОАО "Глория Джинс

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО "Глория Джинс"

2.2 Организация и управление процессом распределения товара в ОАО "Глория Джинс"

2.3

Глава3

Совершенствование организации и управления процессом распределения товара в ОАО "Глория Джинс"

3.1

3.2

3.3

срок первой и второй главы - 15 октября

весь диплом нужен к 30 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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