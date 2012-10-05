Исследовательская часть к диплому

Необходимо написать исследовательскую часть к диплому по теме :"разработка ПО идентификации информации по её тональности"объемом 12 листов. Если для принятия решения требуется более подробная информация, не могли бы вы описать, что именно нужно? Заявка,к сожалению, срочная. Желательно получить в понедельник ближайший