Исследовательская часть к диплому

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка211 просмотров

Необходимо написать исследовательскую часть к диплому по теме :"разработка ПО идентификации информации по её тональности"объемом 12 листов. Если для принятия решения требуется более подробная информация, не могли бы вы описать, что именно нужно? Заявка,к сожалению, срочная. Желательно получить в понедельник ближайший

13 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров