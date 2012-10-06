Вариант любой. Срок до 15-18 октября
Нужна курсовая по дисциплине Религия и мифология
срок пятница 05.10 до 15.00 мск
оплата по факту
оригинальность текста 60%
Дисциплина: Религия и мифология
Тема: Христиане и мирская власть в трактовке Деяний апостолов.
Методичка: нет
Объем работы: 20-25 стр
План: нет
Шрифт: 14
Срок плана:
Срок полной сдачи 06.10.2012
"По данным:
автор+ клиент"
"На примере какой компании, фирмы, организации или на выбор автора:
на выбор автора"
"Передаю материалы к обязательному использованию автором:
1. Требования от клиента
2. Список литературы
"
"Передаю материалы к использованию автором на его усмотрение:
нет"
"Требования к работе:
1) Строго по требованиям от клиента.
2)нужно написать очень хорошо в дальнейшем будет писаться магистерская диссертация.
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