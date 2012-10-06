Нужна курсовая по дисциплине Религия и мифология

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки153 просмотра

срок пятница 05.10 до 15.00 мск

оплата по факту

оригинальность текста 60%

Дисциплина: Религия и мифология

Тема: Христиане и мирская власть в трактовке Деяний апостолов.

Методичка: нет

Объем работы: 20-25 стр

План: нет

Шрифт: 14

Срок плана:

Срок полной сдачи 06.10.2012

"По данным:

автор+ клиент"

"На примере какой компании, фирмы, организации или на выбор автора:

на выбор автора"

"Передаю материалы к обязательному использованию автором:

1. Требования от клиента

2. Список литературы

"

"Передаю материалы к использованию автором на его усмотрение:

нет"

"Требования к работе:

1) Строго по требованиям от клиента.

2)нужно написать очень хорошо в дальнейшем будет писаться магистерская диссертация.

13 лет назад
studentfive
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров