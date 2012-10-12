Курсовая бюджетная система РФ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки140 просмотров

Выполнить курсовую по заданию, вариант 2

Срок исполнения до 5 дней.

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
5 дней
Спасибо Наталье за безукоризненно выполненную работу!
Елена, спасибо, за очередной заказ.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад