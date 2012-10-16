Реферат по физиологии

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Завершен4 заявки181 просмотр

Здравствуйте! Реферат работа по физиологии, из четырех пунктов

1. Фазы сердечного цикла и их изменения при физической нагрузке.

2. Моторика и секреция толстого кишечника. Всасывание в толстом кишечнике, влияние мышечной работы на процессы пищеварения.

3. Понятие о дыхательном центре. Механизмы регуляции дыхания.

4. Возрастные особенности развития двигательного аппарата у детей подростков.

Объем 6-8 страниц

13 лет назад
IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$8
5 дней
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Заявки фрилансеров

antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад