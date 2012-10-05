Дипломная работа по бухгалтерскому учёту

$250
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Закрыт3 заявки136 просмотров

Дипломная работа

Дисциплина – "Бухгалтерский учёт"

Тема – "Анализ движения денежных средств"

Объем – 80-90 стр.

Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")

Дата сдачи – 20 октября 2012 года

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13 лет назад
ProStudents
Ольга 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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