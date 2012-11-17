Курсовая на тему культурно-исторические реалии

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Завершен2 заявки156 просмотров

курсовая на тему культурно-исторические реалии в произведении Love Among the Chickens by P. G. Wodehouse

40стр.

без практики

в курсовой нужно культурно-исторические реалии найти (реалии на английском)

сама курсовая на русском

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13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
4 дня
Отличный исполнитель!
Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад