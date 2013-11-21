Необходимо разработать маркетинг-кит для компании www.avtomag.in.ua, www.avtomag.in.ua/all.Объем около 40 страниц. В заявке обязательно указывайте стоимость и сроки создания. Предложения без этой информации рассматриваться не будут.
Оформить страницы в стиле компании
Необходимо :
1.Дизайн страницы компании в стилистике сайта http://creative-world.net.
2.Дизайн страницы продукта в стилистике сайта http://creative-world.net.
3.Подобрать шрифт для названия продукта.
Примеры страниц которые нам нравятся:
http://themeforest.net/item/smart7-multipurpose-responsive-theme/5960027?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=PixFlow
http://themeforest.net/item/smartbox-responsive-multipurpose-wordpress-theme/6086949?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=Designare
http://themeforest.net/item/solitudo-page-builder-30-customizable-elements/6187668?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=ait
http://themeforest.net/item/hermoso-multi-purpose-wordpress-theme/6204218?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=ThemeProfuse
Срок исполнения по возможности минимальный, оплата достойная, определяется исполнителем.
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