Оформить страницы в стиле компании

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт7 заявок141 просмотр

Необходимо :

1.Дизайн страницы компании в стилистике сайта http://creative-world.net.

2.Дизайн страницы продукта в стилистике сайта http://creative-world.net.

3.Подобрать шрифт для названия продукта.

Примеры страниц которые нам нравятся:

http://themeforest.net/item/smart7-multipurpose-responsive-theme/5960027?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=PixFlow

http://themeforest.net/item/smartbox-responsive-multipurpose-wordpress-theme/6086949?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=Designare

http://themeforest.net/item/solitudo-page-builder-30-customizable-elements/6187668?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=ait

http://themeforest.net/item/hermoso-multi-purpose-wordpress-theme/6204218?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=ThemeProfuse

Срок исполнения по возможности минимальный, оплата достойная, определяется исполнителем.

WordPress
11 лет назад
Yu-piter
Юрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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