срочно.

необходимо создание электронной брошюры (30-35 страниц в формате PDF) по заданной тематике.

с меня: тематика (всю информацию находите сами. в интернете есть на русском и ряд источников на английском)

хорошая оплата, жесткие сроки и обязательное требование к концепции брошюры.

с вас: формирование структуры (содержания) и самой концепции (логика, графика, оформление, текст) брюшюры , определение какой именно текст нужен , выборка этого текста с источников, набор и верстка самого текста, компоновка изображений и фотографий(если не умеете сами рисовать и обрабатывать - резервирование мест для изображений для передачи этой части работы дизайнеру)