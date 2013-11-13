Требуется яркая, стильная презентация для сотрудничества с ТЦ города Москвы. Деятельность: аксессуары для мобильных телефонов. условия аренды: островные площади от 4 до 10 кв.м в крупных ТЦ.
Маркетинг кит
Нужно сделать маркетинг кит в версии power point и на распечатку брошуры.
Все сделать красиво нужно
Прошу отвечать людей с опытом выполнения подобных работ и приложите примеры
Старый маркетинг кит в приложении - по страницам видно что нужно, но явно не в таком стиле
Заявки фрилансеров
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