Нужно сделать маркетинг кит в версии power point и на распечатку брошуры.

Все сделать красиво нужно

Прошу отвечать людей с опытом выполнения подобных работ и приложите примеры

Старый маркетинг кит в приложении - по страницам видно что нужно, но явно не в таком стиле