Маркетинг кит

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок169 просмотров

Нужно сделать маркетинг кит в версии power point и на распечатку брошуры.

Все сделать красиво нужно

Прошу отвечать людей с опытом выполнения подобных работ и приложите примеры

Старый маркетинг кит в приложении - по страницам видно что нужно, но явно не в таком стиле

11 лет назад
best_job
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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