Требуется презентация для ТЦ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен4 заявки144 просмотра

Требуется яркая, стильная презентация для сотрудничества с ТЦ города Москвы. Деятельность: аксессуары для мобильных телефонов. условия аренды: островные площади от 4 до 10 кв.м в крупных ТЦ.

11 лет назад
irina1805
Ирина 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Спасибо за достойно-выполненную работу. Скажу сразу, клиентом я была сложным. Но здесь стоит отметить, что Станислав достойно вынес все тяжбы данного заказа. В результате, отлично сделанная презентация и сотрудничество на длительное время.
Хороший заказ, постоянная поддержка онлайн и оценка результата. Оплата в полном размере до начала проекта. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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