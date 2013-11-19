Необходимо создать презентацию

Необходимо сделать оригинальную презентацию. Информация основная презентации:

Создать короткую визуальную историю об определенном человеке (предоставлю информацию человка :)), используя фотографии, рисунки или любые другие формы визуального представления информации. Желательно проявть какое-то творчество.

В рассказе об этом человеке можно использовать любые форматы, которые больше всего подходят, но учитывать, что результат должен представлять из себя интересную и цельную историю, рассказывающую о тех аспектах жизни, которые наиболее интересные и важные (предоставится инфа).

История также должна отражать следующую информацию :

- то, как ты выглядишь (например, фотографию). было бы очень прикольно не фото использовать, а какую-то карикатуру;

- полное имя;

- адрес электронной почты;

- контактный телефон;

- интересы, цели, опыт и знания;

- и, самое главное - ответ на вопрос: Вопрос и ответ предоставляется отдельно.

Будут вопросы-пишите.

Оставляйте заявки со сроками и ориентировочной стоимостью.