Смысл работы: Есть ресторан(конкретный. Исполнителю дам название и сайт). Надо придумать меры по увеличению его посещаемости. Например предложить какие-то мероприятия, и т.п. Эти меры надо оформить в виде презентации на ...
Необходимо создать презентацию
Необходимо сделать оригинальную презентацию. Информация основная презентации:
Создать короткую визуальную историю об определенном человеке (предоставлю информацию человка :)), используя фотографии, рисунки или любые другие формы визуального представления информации. Желательно проявть какое-то творчество.
В рассказе об этом человеке можно использовать любые форматы, которые больше всего подходят, но учитывать, что результат должен представлять из себя интересную и цельную историю, рассказывающую о тех аспектах жизни, которые наиболее интересные и важные (предоставится инфа).
История также должна отражать следующую информацию :
- то, как ты выглядишь (например, фотографию). было бы очень прикольно не фото использовать, а какую-то карикатуру;
- полное имя;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон;
- интересы, цели, опыт и знания;
- и, самое главное - ответ на вопрос: Вопрос и ответ предоставляется отдельно.
Будут вопросы-пишите.
Оставляйте заявки со сроками и ориентировочной стоимостью.
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