Презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок120 просмотров

Здравствуйте, нужна презентация для компании по строительству японских кафешек.

Презентация для японцев, стиль должен быть строгим.

По срокам одна неделя!

Подробности исполнителю.

11 лет назад
izumoff
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо создать презентацию

    $50

    Необходимо сделать оригинальную презентацию. Информация основная презентации: Создать короткую визуальную историю об определенном человеке (предоставлю информацию человка :)), используя фотографии, рисунки или любые другие формы визуального представления информации. Желательно проявть какое-то творчество. ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация - рекламный менеджмент

    Смысл работы: Есть ресторан(конкретный. Исполнителю дам название и сайт). Надо придумать меры по увеличению его посещаемости. Например предложить какие-то мероприятия, и т.п. Эти меры надо оформить в виде презентации на ...

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Маркетинг кит

    Нужно сделать маркетинг кит в версии power point и на распечатку брошуры. Все сделать красиво нужно Прошу отвечать людей с опытом выполнения подобных работ и приложите примеры Старый маркетинг кит в приложении ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется презентация для ТЦ

    $50

    Требуется яркая, стильная презентация для сотрудничества с ТЦ города Москвы. Деятельность: аксессуары для мобильных телефонов. условия аренды: островные площади от 4 до 10 кв.м в крупных ТЦ.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн почтовой рассылки

    Добрый день. Нужен дизайн письма для рассылки. Картинки товара - в прикрепленном доке. Напишите - ваши преимущества - цену - примеры работ Спасибо

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать презентацию для ТЦ

    $250

    Создать красивую ,современную презентацию для заезда в торговые центры. тематика аксессуары для мобильных устройств и всевозможные гаджеты. ремонт мобильных устройств.ноутбуков,планшетов. Прилагаю старую презентацию с этой же тематикой.Хочется более яркой и грамотной.Спасибо

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать презентацию-комерческое предложение

    Требуется креативная, профессиональная презентация: 1) Максимально просто и доходчиво отображающая «плюсы» компании. 2) Содержащая общие сведения о компании: «кто мы», «что мы», «почему мы». 3) Презентация должна ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад